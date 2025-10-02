Gillette Pakistan envisage de se retirer de la cote dans le cadre de la restructuration de P&G

Gillette Pakistan GILT.PSX a déclaré jeudi qu'il évaluerait un retrait potentiel de la cote suite à la décision de sa société mère Procter & Gamble PG.N d'arrêter ses activités au Pakistan dans le cadre du programme de restructuration mondiale du groupe de produits de consommation.

Gillette Pakistan prévoit de convoquer prochainement une réunion de son conseil d'administration afin d'évaluer les mesures nécessaires à l'arrêt de ses activités, y compris la possibilité d'une radiation de la Bourse du Pakistan, a déclaré la société dans un document d'archives.

P&G a déclaré dans un communiqué séparé que l'entreprise mettrait fin à ses activités de fabrication et de commercialisation au Pakistan et s'appuierait sur des distributeurs tiers pour continuer à servir les clients dans le pays.