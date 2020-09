Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gilead Sciences sur le point de conclure le rachat d'Immunomedics-WSJ Reuters • 12/09/2020 à 21:53









12 septembre (Reuters) - Le laboratoire pharmaceutique américain Gilead Sciences GILD.O est sur le point de conclure le rachat d'Immunomedics IMMU.O pour plus de 20 milliards de dollars (16,8 milliards de dollars), rapporte samedi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier. L'accord pourrait être annoncé lundi, voire plus tôt, ajoute-t-il. Aucune réaction n'a pu être obtenue auprès des deux entreprises. (Ismail Shakil, version française Jean-Philippe Lefief)

Valeurs associées GILEAD SCIENCES NASDAQ +2.84%