Gilead Sciences s'offre Tubulis gmbH pour un maximum de 5 milliards de dollars
information fournie par Zonebourse 07/04/2026 à 15:01
Cette opération va permettre à Gilead Sciences d'étendre de manière significative ses capacités dans le domaine des conjugués anticorps-médicaments (ADC) en ajoutant des actifs et des plateformes de nouvelle génération conçus pour administrer des charges utiles diversifiées de manière plus sélective aux tumeurs et de maximiser le bénéfice pour le patient.
Le principal actif de Tubulis est le TUB-040, actuellement en phase de développement 1b/2 pour le cancer de l'ovaire résistant au platine et le cancer du poumon non à petites cellules. L'autre produit est le TUB-030, qui a présenté des données cliniques initiales prometteuses sur divers types de tumeurs solides.
Pour Daniel O'Day, président-directeur général de Gilead Sciences : "l'accord pour l'acquisition de Tubulis est une étape majeure dans les progrès de Gilead en oncologie. La société apporte un candidat au stade clinique qui représente un nouveau traitement potentiel pour le cancer de l'ovaire, ainsi qu'une plateforme ADC de nouvelle génération et un pipeline précoce prometteur".
Au niveau financier, l'accord prévoit que Gilead dépensera 3,15 milliards de dollars en numéraire (sur une base hors trésorerie et hors dette, sous réserve des ajustements d'usage) pour la totalité du capital de Tubulis. A ce montant pourrait s'ajouter 1,85 milliard de dollars de paiements d'étapes conditionnels.
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