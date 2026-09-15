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Gilead Sciences conclut un accord avec l'OPAS
information fournie par Zonebourse 15/09/2026 à 17:25
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Le groupe biopharmaceutique américain a annoncé la signature d'un accord stratégique avec l'Organisation panaméricaine de la santé (OPAS). Ce partenariat vise à accélérer l'accès au Lenacapavir, un traitement de prophylaxie pré-exposition (PrEP) contre le VIH administré deux fois par an, à l'ensemble des Etats membres de l'OPAS en Amérique latine et dans les Caraïbes.

L'accord s'appuie sur les fonds renouvelables régionaux de l'OPAS afin d'établir un mécanisme d'achat et de distribution coordonné à l'échelle régionale. Cette initiative intervient dans un contexte épidémiologique marqué par une hausse de 13% des nouvelles infections par le VIH dans la région entre 2010 et 2024, couplée à un déficit d'accès aux traitements de prévention.

"Ces partenariats stratégiques sont essentiels à notre ambition de contribuer à mettre fin à l'épidémie de VIH", a déclaré Johanna Mercier, Chief Commercial & Corporate Affairs Officer chez Gilead Sciences, soulignant la volonté d'accélérer le passage des innovations scientifiques à leur déploiement opérationnel.

En parallèle de cet accord régional, Gilead poursuit des échanges avec le ministère de la Santé du Brésil. L'objectif consiste à évaluer la possibilité d'une production locale du Lenacapavir sur le territoire brésilien afin de soutenir les capacités d'approvisionnement à long terme de la région.

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