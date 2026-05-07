Gilead revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026, mais abaisse ses prévisions de bénéfices en raison d'acquisitions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Gilead revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026 de 400 millions de dollars

* Les prévisions de bénéfices sont revues à la baisse en raison de charges liées aux acquisitions s'élevant à 11,5 milliards de dollars

* Les prévisions de chiffre d'affaires pour 2026 du médicament de prévention du VIH Yeztugo sont revues à la hausse à 1 milliard de dollars, tandis que le chiffre d'affaires trimestriel de Descovy progresse de 38 %

(Ajout des ventes de Descovy au paragraphe 3, des commentaires des analystes et de la société aux paragraphes 4 et 5, du contexte au paragraphe 6 et des actions au paragraphe 7) par Deena Beasley

Gilead Sciences GILD.O a annoncé jeudi un bénéfice au premier trimestre supérieur aux prévisions et a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026, mais a déclaré s'attendre désormais à une perte pour l'année en raison de charges et de coûts de financement liés à des acquisitions récentes.

Le laboratoire pharmaceutique a revu à la hausse ses estimations de ventes pour 2026 concernant le médicament de prévention du VIH Yeztugo , lancé aux États-Unis l'année dernière, les portant à 1 milliard de dollars contre 800 millions précédemment. Les ventes du médicament au premier trimestre ont totalisé 166 millions de dollars, dépassant les 143 millions de dollars prévus par Wall Street, selon les données de LSEG.

Les ventes de Descovy, un comprimé contre le VIH également utilisé pour prévenir l'infection, ont bondi de 38 % pour atteindre 807 millions de dollars.

“Le trimestre solide de Gilead et la révision à la hausse de ses prévisions devraient rassurer sur la confiance de la société dans son cœur de métier concernant le VIH/PrEP (prophylaxie pré-exposition), même si certains pourraient être légèrement déçus que cette performance ait été tirée par Descovy plutôt que par Yeztugo”, a déclaré Brian Abrahams, analyste chez RBC Capital Markets, dans une note de recherche.

Le lancement de Yeztugo, une injection semestrielle dont le prix catalogue aux États-Unis dépasse 28.000 dollars, se déroule bien, les cliniques s'adaptant progressivement à l'utilisation de ce traitement, a déclaré le directeur général Daniel O'Day.

Les prestataires de soins de santé américains ont indiqué que tous les patients ne sont pas intéressés par cette nouvelle option et que ceux qui souhaitent l'essayer peuvent se heurter à des lacunes dans la couverture d'assurance. Gilead a déclaré que sa version de Yeztugo à prise annuelle, encore expérimentale, pourrait être commercialisée dès 2028.

L'action Gilead, qui a clôturé en baisse de 1,6 % en séance régulière, a encore reculé d'environ 3 % après la clôture, à 129,99 dollars.

Gilead a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires global pour 2026 de 400 millions de dollars, les portant dans une fourchette comprise entre 30 et 30,4 milliards de dollars. La société table désormais sur une perte ajustée pour l'année comprise entre 1,05 et 0,65 dollar par action, contre une estimation de bénéfice précédente de 8,45 à 8,85 dollars, en raison des accords visant à acquérir la société de thérapie cellulaire Arcellx , le développeur de médicaments auto-immuns Ouro Medicines et le développeur de médicaments anticancéreux Tubulis .

Hors une charge de 11,5 milliards de dollars qui sera comptabilisée au deuxième trimestre pour ces opérations, les prévisions de bénéfices de Gilead resteraient inchangées, a déclaré le directeur financier Andrew Dickinson lors d'une interview.

Au premier trimestre, Gilead a affiché un bénéfice par action ajusté de 2,03 dollars, dépassant de 12 cents les estimations moyennes des analystes, selon les données de LSEG.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 4 % pour atteindre 6,96 milliards de dollars, dépassant les prévisions de Wall Street qui s'élevaient à 6,91 milliards de dollars.

Les ventes trimestrielles du médicament anti-VIH Biktarvy ont augmenté de 7 % pour atteindre 3,36 milliards de dollars, un chiffre légèrement supérieur aux estimations des analystes, qui s'élevaient à 3,32 milliards de dollars.

Gilead a indiqué que les ventes de son portefeuille de produits contre les maladies hépatiques ont augmenté de 1 % pour atteindre 767 millions de dollars, tandis que celles des produits de thérapie cellulaire ont chuté de 12 % à 407 millions de dollars, reflétant une concurrence accrue. Les ventes du médicament anticancéreux Trodelvy ont progressé de 37 % pour atteindre 402 millions de dollars.