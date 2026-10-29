Gilead revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel ; les ventes trimestrielles liées au VIH progressent de 18 %

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* L'entreprise annonce un bénéfice par action ajusté trimestriel de 2,55 dollars pour un chiffre d'affaires de 8,3 milliards de dollars

* Les prévisions de chiffre d'affaires pour 2026 ont été revues à la hausse, entre 31 milliards et 31,3 milliards de dollars

* La perte par action estimée pour 2026 a été portée à entre (1,20 $) et (0,85 $)

* La baisse du prix du Biktarvy dans le cadre du programme américain Medicare entrera en vigueur le 1er janvier 2028

par Deena Beasley

Gilead Sciences GILD.O a revu à la hausse jeudi ses prévisions de chiffre d’affaires annuel et a annoncé une hausse de 13 % de ses ventes de produits au troisième trimestre, portée par une progression à deux chiffres de sa gamme phare de médicaments contre le VIH.

La société a annoncé un bénéfice trimestriel ajusté de 2,55 dollars par action pour un chiffre d’affaires de 8,3 milliards de dollars, dépassant ainsi les estimations moyennes des analystes qui tablaient sur 2,19 dollars par action et 7,8 milliards de dollars de chiffre d’affaires, selon les données de LSEG.

Gilead, dont le siège se trouve à Foster City, en Californie, a indiqué que la hausse de 18 % de ses ventes de médicaments contre le VIH, qui ont atteint 6,2 milliards de dollars au cours du trimestre, était principalement due à la hausse des prix, à une demande accrue de médicaments de prévention du VIH et à une dynamique favorable des stocks.

Les ventes du médicament anti-VIH Biktarvy ont progressé de 10 % pour atteindre 4,1 milliards de dollars, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur 3,86 milliards de dollars.

Gilead a indiqué que les Centres américains pour les services Medicare et Medicaid (CMS) avaient finalisé la procédure de fixation d’un nouveau “prix équitable maximal” pour le Biktarvy, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2028 pour les achats effectués par le programme de santé Medicare destiné aux personnes âgées de 65 ans et plus. Ce médicament contre le VIH figurait parmi les 15 médicaments sélectionnés pour le troisième cycle de négociations annuelles sur les prix dans le cadre de la loi de 2022 sur la réduction de l’inflation.

Pour 2026, Gilead a déclaré s'attendre désormais à un chiffre d'affaires compris entre 31 et 31,3 milliards de dollars, contre une estimation précédente de 30,1 à 30,4 milliards de dollars.

Le laboratoire pharmaceutique a toutefois également revu à la hausse son estimation de la perte ajustée par action pour l’ensemble de l’année, la portant à une fourchette comprise entre 1,20 et 0,85 dollar, contre une fourchette précédente de 0,65 à 0,30 dollar, invoquant l’impact de 12,4 milliards de dollars de charges liées à cette transaction.

Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires du portefeuille de produits destinés au traitement des maladies hépatiques de la société a progressé de 13 % pour atteindre 927 millions de dollars.

Gilead a indiqué que les ventes de thérapies cellulaires avaient reculé de 18 % pour s’établir à 355 millions de dollars, reflétant une concurrence persistante, tandis que les ventes du médicament anticancéreux Trodelvy ont progressé de 42 % pour atteindre 506 millions de dollars, principalement grâce à une demande accrue.