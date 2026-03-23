Gilead rachète la société de biotechnologie Ouro Medicines pour plus de 2 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Gilead Sciences GILD.O a déclaré lundi qu'il achèterait la société privée de biotechnologie Ouro Medicines dans le cadre d'une transaction d'une valeur maximale de 2,18 milliards de dollars.
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