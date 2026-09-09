Gilead inaugure son centre de recherche

La société biopharmaceutique américaine Gilead Sciences a célébré l'ouverture officielle de son nouveau centre de recherche d'environ 17 000 m² au sein de son siège mondial à Foster City, en Californie.

Cette infrastructure de cinq étages est conçue pour accueillir environ 325 employés, dont 260 chercheurs. Elle vise à renforcer les capacités du groupe dans trois domaines prioritaires : l'oncologie, l'inflammation et la science des données appliquées à la recherche.

L'ouverture de ce bâtiment s'inscrit dans un programme global d'investissement de 32 milliards de dollars déployé par Gilead aux Etats-Unis pour soutenir ses capacités de recherche, de développement et de production à l'horizon 2030.

Pensé pour favoriser la synergie entre les disciplines scientifiques grâce à des laboratoires modulaires et des espaces de collaboration connectés par une passerelle aux bâtiments adjacents, le centre vise la certification environnementale LEED Gold. Il intègre des systèmes entièrement électriques, une conception à haute efficacité énergétique et des aménagements paysagers économes en eau.