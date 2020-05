Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gilead en discussions pour étendre dans le monde la production du Remdesivir Reuters • 06/05/2020 à 07:38









GILEAD EN DISCUSSIONS POUR ÉTENDRE DANS LE MONDE LA PRODUCTION DU REMDESIVIR (Reuters) - Gilead Sciences a fait savoir mardi qu'il était en discussions avec des laboratoires dans le but de produire son antiviral expérimental Remdesivir contre le COVID-19, la maladie provoquée par le coronavirus, pour l'Europe, l'Asie, et les pays en voie de développement jusqu'à au moins 2022. Le groupe pharmaceutique américain n'a pas donné davantage de précisions. Il a reçu en urgence la semaine dernière une autorisation de prescription du remdesivir de la part de l'autorité fédérale américaine du médicament, la Food an Drug Administration (FDA). (Manojan Maddipatla à Bangalore; version française Jean Terzian)

Valeurs associées GILEAD SCIENCES NASDAQ -1.38%