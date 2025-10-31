Gilead chute en raison de la baisse des ventes trimestrielles de ses produits

31 octobre - ** Les actions du fabricant de médicaments Gilead GILD.O chutent de 1,6 % à 116,53 $ avant le marché

** Les ventes de produits de la société au troisième trimestre ont diminué de 2% pour atteindre 7,3 milliards de dollars

** GILD déclare que les ventes de ses thérapies cellulaires Yescarta et Tecartus ont baissé au cours du trimestre

** GILD déclare un bénéfice trimestriel de 2,43 $/shr par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 2,13 $/shr - Données LSEG

** Le revenu total du 3ème trimestre a augmenté de 3% à 7,77 milliards de dollars par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 7,45 milliards de dollars

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 28,2 % depuis le début de l'année