Gilead chute après que son médicament contre le cancer du sein n'a pas atteint son objectif principal

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 novembre - ** Les actions du fabricant de médicaments Gilead GILD.O chutent de 2,4 % à 120,36 $ dans les premiers échanges

** La société déclare que son médicament contre le cancer Trodelvy n'a pas ralenti la progression de la maladie par rapport à la chimiothérapie dans un essai de stade avancé impliquant des patientes atteintes d'une forme courante de cancer du sein avancé

** L'essai a testé le médicament chez des patientes atteintes d'un cancer du sein à récepteurs hormonaux positifs et HER2 négatifs - GILD

** GILD déclare que l'essai n'a pas atteint son objectif principal qui était d'améliorer la survie sans progression, c'est-à-dire la durée pendant laquelle les patients vivent sans que leur cancer ne s'aggrave

** Le Trodelvy de Co est déjà approuvé aux États-Unis et dans d'autres pays pour les patientes atteintes d'un cancer du sein avancé qui ont déjà reçu d'autres traitements

** En tenant compte de l'évolution de la séance, l'action est en hausse de 30 % depuis le début de l'année