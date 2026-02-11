Gilead atteint un niveau record après des résultats trimestriels meilleurs que prévu

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

11 février - ** Les actions du fabricant de médicaments Gilead GILD.O augmentent de 5,8 %pour atteindre un record historique de 155,82 $, mettant fin à une série de deux jours de pertes

** La société a annoncé un bénéfice par action ajusté de 1,86 $ pour le quatrième trimestre, supérieur aux estimations des analystes de 1,81 $ - données compilées par LSEG

** Chiffre d'affaires de 7,9 milliards de dollars au 4ème trimestre, supérieur à l'estimation des analystes de 7,7 milliards de dollars

** La société prévoit pour 2026 un bénéfice ajusté par action de 8,45 à 8,85 dollars, alors que les analystes tablaient en moyenne sur 8,74 dollars

** Gilead prévoit des ventes annuelles de produits de 29,6 à 30 milliards de dollars, contre des estimations de 30,2 milliards de dollars

** Malgré cela, les grands espoirs suscités par le lancement de Yeztugo, un médicament de prévention de la transmission du VIH, peuvent se manifester dans une partie de la baisse des actions après la mise sur le marché, étant donné que le quatrième trimestre a été conforme à nos attentes", déclare RBC Capital Markets

** Les ventes trimestrielles du médicament de prévention du VIH Yeztugo se sont élevées à 96 millions de dollars, contre une estimation de 88 millions de dollars

** L'action a chuté de 20 % en 2025