Gilead affiche un bénéfice trimestriel stable, mais revoit à la hausse ses perspectives pour l'ensemble de l'année

Gilead Sciences GILD.O a publié jeudi un bénéfice trimestriel stable sur un chiffre d'affaires légèrement plus élevé et a relevé ses perspectives financières pour l'ensemble de l'année, en grande partie grâce à des ventes de médicaments contre le VIH plus importantes que prévu.

Le bénéfice ajusté par action est resté stable par rapport à l'année précédente, à 2,01 dollars, et a dépassé de peu l'estimation moyenne des analystes de 1,97 dollar, telle que compilée par LSEG. Le chiffre d'affaires a augmenté de 2 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 7,1 milliards de dollars, ce qui correspond aux attentes des analystes.

Gilead n'a pas divulgué les ventes de Yeztugo, un médicament bi-annuel de prévention du VIH approuvé par les régulateurs américains en juin.

La directrice générale Daniel O'Day a déclaré à Reuters que la société était très satisfaite du lancement jusqu'à présent.

"La première ordonnance a été rédigée en quelques heures... la première dose a été délivrée en quelques jours", a-t-elle déclaré, ajoutant que l'entreprise est en bonne voie pour atteindre son objectif déclaré de 75 % de couverture du médicament par les assureurs dans les six mois et de 90 % dans l'année.

Les ventes totales de produits anti-VIH pour le trimestre ont augmenté de 7 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 5,1 milliards de dollars.

Gilead a déclaré que ses ventes de thérapie cellulaire au deuxième trimestre ont chuté de 7 % à 485 millions de dollars en raison d'une concurrence accrue, tandis que les ventes du médicament anticancéreux Trodelvy ont augmenté de 14 % à 364 millions de dollars.

Les ventes du portefeuille de traitements des maladies du foie de Gilead ont chuté de 4 %, à 795 millions de dollars, principalement en raison de la baisse des ventes de médicaments contre l'hépatite C.

Pour l'ensemble de l'année, Gilead a déclaré qu'elle s'attendait désormais à un bénéfice ajusté par action de 7,95 à 8,25 dollars, contre une estimation précédente de 7,70 à 8,10 dollars. La société a également revu à la hausse ses prévisions de ventes de produits pour 2025, les situant entre 28,3 et 28,7 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 28,2 à 28,6 milliards de dollars.

Andrew Dickinson, directeur financier de Gilead, a attribué ces nouvelles perspectives à des ventes de médicaments contre le VIH supérieures aux prévisions et à une discipline en matière de dépenses.

Les analystes prévoient un bénéfice annuel de 8,01 dollars par action pour un chiffre d'affaires de 28,7 milliards de dollars.