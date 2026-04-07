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Gilead acquiert Tubulis GmbH pour un montant pouvant atteindre 5 milliards de dollars
information fournie par Reuters 07/04/2026 à 14:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte aux paragraphes 2 et 3, et de détails sur l'opération aux paragraphes 4 et 5)

Gilead GILD.O a déclaré mardi qu'il allait acquérir la société privée Tubulis GmbH, basée en Allemagne, pour un montant pouvant aller jusqu'à 5 milliards de dollars, alors que le fabricant américain de médicaments cherche à renforcer son pipeline avec une classe lucrative de médicaments expérimentaux contre le cancer, appelés "missiles guidés".

Il s'agit de la dernière acquisition en date de Gilead. L'entreprise s'est développée au-delà de ses principaux domaines de croissance en raison de l'expiration imminente de ses brevets et de la baisse des ventes de son traitement COVID-19, Veklury.

En février, le fabricant de médicaments a racheté son partenaire Arcellx pour un montant pouvant atteindre 7,8 milliards de dollars, sa plus grosse opération depuis 2020, afin de renforcer sa gamme de traitements anticancéreux. Le mois dernier, il a accepté d'acquérir la société de biotechnologie privée Ouro Medicines, dans le cadre d'une transaction d'une valeur de plus de 2 milliards de dollars, afin d'élargir son portefeuille de médicaments contre les troubles immunitaires.

Grâce à ce nouvel accord, Gilead aura accès aux médicaments anticancéreux expérimentaux de Tubulis, communément appelés "missiles guidés", qui appartiennent à la classe des conjugués anticorps-médicaments, lesquels délivrent la chimiothérapie directement aux cellules cancéreuses tout en minimisant les dommages causés aux tissus sains.

Selon les termes de l'accord, Gilead acquerra la totalité des actions en circulation de Tubulis pour un montant de 3,15 milliards de dollars en espèces, payable à la clôture de l'opération, et jusqu'à 1,85 milliard de dollars en paiements d'étape.

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GILEAD SCIENCES
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