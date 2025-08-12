GILDAN-Le Canadien Gildan s'apprête à acquérir le fabricant de vêtements d'intérieur Hanesbrands, selon le Financial Times

Le Canadien Gildan Activewear GIL.TO est sur le point de conclure un accord pour acquérir Hanesbrands

HBI.N dans le cadre d'un rachat qui pourrait valoriser le fabricant américain de vêtements d'intérieur à environ 5 milliards de dollars, dette comprise, a rapporté le Financial Times mardi, citant des personnes familières avec le dossier.