AUG 25 CAC 40 Index (10x)
7 725,50
+0,32%
Indices
GILDAN-Le Canadien Gildan s'apprête à acquérir le fabricant de vêtements d'intérieur Hanesbrands, selon le Financial Times
information fournie par Reuters 12/08/2025 à 07:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Canadien Gildan Activewear GIL.TO est sur le point de conclure un accord pour acquérir Hanesbrands

HBI.N dans le cadre d'un rachat qui pourrait valoriser le fabricant américain de vêtements d'intérieur à environ 5 milliards de dollars, dette comprise, a rapporté le Financial Times mardi, citant des personnes familières avec le dossier.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

GILDAN ACTIVEWEA
70,240 CAD TSX -1,01%
HANESBRANDS
4,825 USD NYSE -0,41%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

