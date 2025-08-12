GILDAN- Le Canadien Gildan s'apprête à acheter Hanesbrands pour une valeur d'environ 5 milliards de dollars, selon une source

La société canadienne Gildan Activewear

GIL.TO est sur le point de conclure un accord pour acheter Hanesbrands HBI.N , ce qui pourrait valoriser le fabricant américain de vêtements d'intérieur à environ 5 milliards de dollars, dette comprise, selon une personne au fait du dossier.

Les négociations sont à un stade avancé et un accord pourrait être conclu d'ici la fin de la semaine, a déclaré cette personne mardi, sous couvert d'anonymat, ajoutant qu'il est possible que l'acquisition ne soit pas encore finalisée.

Les actions de Hanesbrands, qui étaient évaluées à 1,71 milliard de dollars à la clôture de lundi,étaient en hausse deprès de 28 % en fin d'après-midi. Les actions de Gildan, cotées à la bourse de Toronto, ont chuté de 3,7 %.

La société canadienne de vêtements, qui fabrique principalement des vêtements de base utilisés pour la personnalisation, avait une capitalisation boursière d'environ 10 milliards de dollars canadiens (7,62 milliards de dollars).

Hanesbrands et Gildan n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Le fabricant des vêtements d'intérieur Hanes et Bonds a été ébranlé par l'impact des tarifs douaniers, qui ont touché 75 % de ses ventes et ont entraîné une chute de plus de 40 % de ses actions depuis le début de l'année.

Pourtant, la semaine dernière, Hanesbrands a battu les estimations du marché en termes de bénéfices et de revenus au deuxième trimestre et a revu à la hausse ses prévisions annuelles, citant des économies de coûts plus importantes.

L'année dernière, Hanesbrands a vendu sa marque de vêtements de sport Champion à Authentic Brands Group dans le cadre d'une transaction de 1,2 milliard de dollars, l'entreprise cherchant à rationaliser ses activités et à se concentrer sur son segment des vêtements d'intérieur.

L'année dernière, l'ensemble du conseil d'administration de Gildan a démissionné et le directeur général Vince Tyra a quitté son poste de président-directeur général après une longue bataille de procurations.

La transaction a été rapportée pour la première fois par le Financial Times plus tôt dans la journée de mardi.

(1 $ = 1,3772 dollar canadien)