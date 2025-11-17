Gibraltar Industries chute après la conclusion d'un accord de 1,34 milliard de dollars pour l'acquisition d'OmniMax

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
17 novembre - ** Les actions de Gibraltar Industries
ROCK.O chutent de près de 1,5 % à 58,3 $ avant bourse
** La société rachète son homologue OmniMax International à des fonds gérés par la société d'investissement Strategic Value Partners pour un montant de 1,34 milliard de dollars en espèces
** L'opération devrait être finalisée au cours du premier semestre 2026
** A la dernière clôture, les actions ont augmenté de 0,42% depuis le début de l'année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer