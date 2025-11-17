 Aller au contenu principal
Gibraltar Industries chute après la conclusion d'un accord de 1,34 milliard de dollars pour l'acquisition d'OmniMax
information fournie par Reuters 17/11/2025 à 13:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 novembre - ** Les actions de Gibraltar Industries

ROCK.O chutent de près de 1,5 % à 58,3 $ avant bourse

** La société rachète son homologue OmniMax International à des fonds gérés par la société d'investissement Strategic Value Partners pour un montant de 1,34 milliard de dollars en espèces

** L'opération devrait être finalisée au cours du premier semestre 2026

** A la dernière clôture, les actions ont augmenté de 0,42% depuis le début de l'année

