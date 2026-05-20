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GHO et CBC vont fusionner pour former un gestionnaire de taille dans le secteur de la santé
information fournie par Reuters 20/05/2026 à 09:34

Global Healthcare Opportunities (GHO), basé à Londres, et le groupe CBC de Singapour ont annoncé mercredi leur fusion, créant ainsi ce qu'ils ont qualifié de plus grand gestionnaire d'investissements spécialisé dans la santé au monde, avec plus de 21 milliards de dollars d'actifs.

Cette opération réunit deux investisseurs spécialisés dans le secteur de la santé, alors que les sociétés financières du monde entier cherchent à accroître l'ampleur de leurs activités et à étendre leur présence sur les marchés privés.

Elle intervient également alors que le vieillissement de la population, la hausse des coûts médicaux et l'adoption accélérée des technologies attirent davantage de capitaux vers le développement de médicaments, les dispositifs médicaux, le diagnostic, les infrastructures de santé et les technologies de la santé.

La société issue de la fusion comptera plus de 200 professionnels de l'investissement et de l'exploitation répartis dans 13 bureaux en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, ont indiqué les sociétés dans un communiqué.

Ces régions représentent environ 90 % des dépenses mondiales en recherche et développement dans le domaine de la santé, ont-elles ajouté.

Le Financial Times a été le premier à faire état de ce projet de fusion mercredi.

La transaction devrait être finalisée début 2027, sous réserve des autorisations réglementaires et d'autres conditions habituelles, selon leur communiqué. GHO et CBC continueront d'opérer séparément jusqu'à la finalisation de l'opération.

Fu Wei, fondateur et directeur général de CBC, et Mike Mortimer, cofondateur et associé gérant de GHO, deviendront co-directeurs généraux de la société issue de la fusion, selon le communiqué. Lady Mireille Gillings, cofondatrice et vice-présidente de GHO, et Fu coprésideront le conseil d'administration.

GHO a déclaré que cette opération permettrait à ses sociétés en portefeuille en Amérique du Nord et en Europe d'accéder plus facilement à la région Asie-Pacifique, tandis que CBC a indiqué que ses sociétés asiatiques du secteur de la santé bénéficieraient d'une meilleure connaissance du marché mondial et d'un soutien accru.

“L'IA, en particulier, est une force en pleine évolution dans les secteurs de la santé et des sciences de la vie; les applications de l'IA dans ces domaines resteront donc une priorité à l'avenir”, a déclaré Mme Gillings.

GHO gère 10,5 milliards de dollars d'actifs, tandis que CBC en gère 10,8 milliards, selon le communiqué.

Les fonds existants et les sociétés de portefeuille resteront sous la responsabilité de leurs équipes d'investissement actuelles, sans changement au niveau des mandats, de la gouvernance ou de la propriété, ont-ils ajouté.

(1 dollar = 0,8622 euros)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Modifications de l'attribution, reformulation et ajout de détails sur la direction, la présence mondiale et la date de clôture prévue) par Preetika Parashuraman et Yantoultra Ngui

Fusions / Acquisitions
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