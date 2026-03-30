Gevo progresse alors que la société envisage d'agrandir son usine d'éthanol dans le Dakota du Nord

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 mars - ** Les actions de la société américaine de carburants renouvelables Gevo GEVO.O augmentent de 5,8 % pour atteindre 2,66 $

** La société indique qu'elle développe des plans pour une expansion potentielle sur le site de Gevo North Dakota (GND) en ajoutant une deuxième usine de production d'éthanol avec une capacité de production ciblée de 75 millions de gallons par an (MGPY) d'éthanol à faible teneur en carbone

** GEVO prévoit que le site de GND produira environ 150 MGPY d'éthanol à faible teneur en carbone, plus de 400 000 tonnes de CO₂ capturé, ainsi que des aliments pour animaux et de l'huile de maïs supplémentaires

** Nous pensons qu'avec cette expansion, nous pouvons déployer efficacement le capital, réduire les risques et développer notre activité carbone tout en produisant des carburants et des coproduits propres et à faible teneur en carbone", a déclaré Paul Bloom, président de Gevo

** En incluant le mouvement de la séance, GEVO est en hausse de 33,25 % depuis le début de l'année