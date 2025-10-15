Gevo obtient une prolongation de l'engagement de prêt du ministère américain de l'énergie pour un projet de carburant d'aviation durable

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Gevo GEVO.O a déclaré mardi avoir obtenu une prolongation du Département américain de l'énergie sur son engagement conditionnel à garantir un prêt de 1,46 milliard de dollars pour le projet de carburant d'aviation de l'entreprise de carburants renouvelables à Lake Preston, dans le Dakota du Sud.

La prolongation accordée par le bureau des programmes de prêts du ministère repousse la date limite au 16 avril 2026, ce qui laisse le temps d'évaluer les modifications potentielles de la portée du projet.

Parmi les modifications proposées figure la construction d'une installation de carburéacteur moins coûteuse, d'une capacité de 30 millions de gallons par an (ATJ-30), sur le site existant de Gevo dans le Dakota du Nord, spécialisé dans la production d'éthanol et la capture du carbone.

L'année dernière, le Département américain de l'énergie a approuvé des engagements conditionnels de garantie de prêt d'un montant total de près de 3 milliards de dollars pour deux projets de carburant d'aviation durable (SAF - Sustainable Aviation Fuel) pour Calumet CLMT.O et Gevo.