Gevo chute après avoir retiré sa demande de prêt auprès du ministère de l'Énergie

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16 avril -

** Les actions de Gevo Inc GEVO.O chutent de 9,5 % à 1,81 $ avant le marché

** L'entreprise de carburants renouvelables déclare avoir retiré sa demande de garantie de prêt auprès du ministère américain de l'Énergie pour son usine de carburant aviation durable (SAF)

** L'entreprise ajoute qu'elle recherche maintenant d'autres sources de financement, déclarant que les discussions avec l'Office of Energy Dominance Financing ont montré que la récupération assistée du pétrole n'était pas encore commercialement viable et que d'autres options de financement étaient mieux adaptées

** La note moyenne de 5 analystes sur GEVO est "achat"; PT médian à 3,75 $ - données compilées par LSEG

** L'action est restée stable depuis le début de l'année, à la dernière clôture