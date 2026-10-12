Getty Images va devenir une société privée à la suite d'un accord de restructuration

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Getty Images GETY.PK a annoncé lundi avoir conclu un accord avec ses principales parties prenantes concernant une restructuration de son bilan, comprenant un nouvel apport en capitaux propres et une réduction de la dette, et qu’elle deviendrait une société privée une fois l’opération finalisée.