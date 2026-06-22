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Getty Images en forte hausse grâce à son partenariat avec OpenAI
information fournie par Reuters 22/06/2026 à 16:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 juin - ** Le cours de l'action du distributeur de photos Getty Images GETY.N a bondi de 98% pour atteindre 1,2 $ ** La société a signé un accord avec OpenAI en vertu duquel le contenu sous licence de Getty Images apparaîtra dans les expériences de recherche et de découverte d’OpenAI au sein de ChatGPT

** Les conditions financières de l'accord n'ont pas été divulguées ** Compte tenu de l'évolution du cours lors de cette séance, le titre affiche une baisse d'environ 12% depuis le début de l'année

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