Getlink: vise un EBITDA courant entre 780 et 830 ME en 2025 information fournie par Cercle Finance • 24/04/2025 à 10:00









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe enregistre une baisse de 17% à taux de change constant, à 328 millions d'euros au premier trimestre.



Le chiffre d'affaires d'Eurotunnel progresse de 2% à 254 millions d'euros par rapport au premier trimestre 2024. Le chiffre d'affaires de l'activité Navettes ressort à 150 millions d'euros, en légère baisse (-1%), pénalisé par la baisse du trafic passagers (effet calendaire).



Le chiffre d'affaires du Réseau ferroviaire est en hausse de 2% à 93 millions d'euros, grâce à la hausse des trafics Eurostar.



Pour l'activité Navettes Passagers, le trafic voitures est en baisse de 3% sur le premier trimestre 2025. C'est la conséquence du décalage du week-end de Pâques et des vacances au Royaume-Uni en avril cette année, indique le groupe.



Eurostar enregistre un trafic en croissance de 4% au premier trimestre avec près de 2,5 millions de voyageurs malgré la fermeture du terminal international de la gare d'Amsterdam Centraal jusqu'au 10 février 2025.



Getlink confirme attendre en 2025 un EBITDA courant consolidé compris entre 780 et 830 millions d'euros.





