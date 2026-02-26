Getlink vise €1 md d'Ebitda en 2030, petite baisse du CA en 2025

Getlink GETP.PA a annoncé jeudi viser un milliard d'euros d'Ebitda en 2030, avec un Ebitda courant consolidé compris entre 820 millions et 860 millions d'euros dès 2026, l'opérateur du tunnel sous la Manche dévoilant ses objectifs de croissance et ses résultats financiers pour l'exercice 2025.

Le groupe, qui déclare dans un communiqué se préparer à une hausse de 10 millions du nombre de passagers des lignes à Grande Vitesse au cours de la prochaine décennie, anticipe sur cette période "une amélioration de la conversion de son Ebitda en Free Cash Flow".

Sur l'année dernière, Getlink a enregistré un chiffre d'affaires en baisse de 1% à 1,6 milliard d'euros et un Ebitda en hausse de 4% à 859 millions d'euros, "supérieur au haut de la fourchette de la guidance 2025", selon le communiqué.

Le groupe proposera par ailleurs un dividende à 80 centimes d'euro par action en 2026 et une augmentation progressive de 5 centimes d'euro par action par an au cours des cinq prochaines années pour atteindre un euro par action en 2030, selon le communiqué.

(Rédigé par Augustin Turpin)