Getlink: suspension des opérations d'ElecLink

(CercleFinance.com) - À la suite de la détection d'un dysfonctionnement de l'interconnecteur électrique entre la France et la Grande-Bretagne, ElecLink annonce une suspension provisoire de ses opérations pour assurer le plus haut niveau de sécurité et d'intégrité de l'infrastructure.



La division de Getlink ajoute que l'activité sera suspendue jusqu'à la période de maintenance annuelle programmée du 6 au 9 octobre, le temps de mener à bien les investigations sur l'origine du défaut. La date de reprise des activités sera confirmée ultérieurement.





Valeurs associées GETLINK (ex: EUROTUNNEL) 16,36 EUR Euronext Paris +0,99%