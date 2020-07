Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Getlink: Shuttle Freight a transporté plus de 108.000 camions en juin 2020 Reuters • 07/07/2020 à 08:16









7 juillet (Reuters) - GETLINK SE GETP.PA : * TRAFIC NAVETTES DU MOIS DE JUIN 2020 * SHUTTLE FREIGHT A TRANSPORTÉ PLUS DE 108 000 CAMIONS EN JUIN 2020 * LE TRAFIC QUOTIDIEN A ÉTABLI UN NOUVEAU RECORD JOURNALIER DEPUIS LE 19 MARS AVEC 4 985 CAMIONS LE 24 JUIN 2020 * EN JUIN 2020, LES NAVETTES PASSAGERS ONT TRANSPORTÉ PLUS DE 73 000 VÉHICULES DE TOURISME * CE CHIFFRE EST À METTRE EN PERSPECTIVE AVEC LES RESTRICTIONS IMPOSÉES PAR LES GOUVERNEMENTS FRANÇAIS ET BRITANNIQUES POUR LE FRANCHISSEMENT DE LA FRONTIÈRE * DEPUIS LE 1ER JANVIER, PLUS DE 665 000 CAMIONS ONT TRAVERSÉ À BORD DE NOS NAVETTES Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur GETP.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées GETLINK (ex: EUROTUNNEL) Euronext Paris 0.00%