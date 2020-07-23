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+ fortes hausses et baisses SBF 120

Getlink revoit à la baisse son objectif d'EBITDA 2020
Reuters23/07/2020 à 07:52

23 juillet (Reuters) - GETLINK SE GETP.PA :

* CHIFFRE D'AFFAIRES AU S1 369 MILLIONS D'EUROS, EN BAISSE DE 29%

* CHIFFRE D'AFFAIRES AU T2 136,5 MILLIONS D'EUROS CONTRE 268,2 MILLIONS D'EUROS (RECALCULÉ) IL Y A UN AN

* EBITDA AU S1 123 MILLIONS D'EUROS, EN BAISSE DE 52%

* TRÉSORERIE DISPONIBLE AU 30 JUIN 511 MILLIONS D'EUROS CONTRE 525 MILLIONS FIN DÉCEMBRE

* EUROTUNNEL: TRAFICS CAMIONS ET PASSAGERS IMPACTÉS PAR LA CRISE SANITAIRE

* FREE CASH FLOW DES ACTIVITÉS POURSUIVIES 11 MILLIONS D'EUROS AU S1 CONTRE 129 MILLIONS IL Y A UN AN

* TRAFIC EUROSTAR TRÈS FORTEMENT PERTURBÉ À LA SUITE DES DÉCISIONS DE CONFINEMENT, FERMETURE DES FRONTIÈRES, QUARANTAINE

* PERSPECTIVES 2020: EBITDA DE 350 MILLIONS D'EUROS

* PERSPECTIVES CONSTRUITES SUR LES HYPOTHÈSES DE CROISSANCE DE LA BOE ET DE LA BDF, SOUS RÉSERVE QU'IL N'Y AIT PAS DE RE-CONFINEMENT

* L'INDICATION 2022 A ÉTÉ RETIRÉE COMPTE TENU DU CONTEXTE SANITAIRE

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur GETP.PA

(Rédaction de Gdansk)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

GETLINK (ex: EUROTUNNEL)
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