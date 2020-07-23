Getlink revoit à la baisse son objectif d'EBITDA 2020
Reuters•23/07/2020 à 07:52
23 juillet (Reuters) - GETLINK SE GETP.PA :
* CHIFFRE D'AFFAIRES AU S1 369 MILLIONS D'EUROS, EN BAISSE DE 29%
* CHIFFRE D'AFFAIRES AU T2 136,5 MILLIONS D'EUROS CONTRE 268,2 MILLIONS D'EUROS (RECALCULÉ) IL Y A UN AN
* EBITDA AU S1 123 MILLIONS D'EUROS, EN BAISSE DE 52%
* TRÉSORERIE DISPONIBLE AU 30 JUIN 511 MILLIONS D'EUROS CONTRE 525 MILLIONS FIN DÉCEMBRE
* EUROTUNNEL: TRAFICS CAMIONS ET PASSAGERS IMPACTÉS PAR LA CRISE SANITAIRE
* FREE CASH FLOW DES ACTIVITÉS POURSUIVIES 11 MILLIONS D'EUROS AU S1 CONTRE 129 MILLIONS IL Y A UN AN
* TRAFIC EUROSTAR TRÈS FORTEMENT PERTURBÉ À LA SUITE DES DÉCISIONS DE CONFINEMENT, FERMETURE DES FRONTIÈRES, QUARANTAINE
* PERSPECTIVES 2020: EBITDA DE 350 MILLIONS D'EUROS
* PERSPECTIVES CONSTRUITES SUR LES HYPOTHÈSES DE CROISSANCE DE LA BOE ET DE LA BDF, SOUS RÉSERVE QU'IL N'Y AIT PAS DE RE-CONFINEMENT
* L'INDICATION 2022 A ÉTÉ RETIRÉE COMPTE TENU DU CONTEXTE SANITAIRE
Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur GETP.PA
(Rédaction de Gdansk)
Valeurs associées
|Euronext Paris
|+0.37%
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
|
valeur
|
dernier
|
var.
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer