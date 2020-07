Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Getlink revoit à la baisse son objectif d'EBITDA 2020 Reuters • 23/07/2020 à 07:52









23 juillet (Reuters) - GETLINK SE GETP.PA : * CHIFFRE D'AFFAIRES AU S1 369 MILLIONS D'EUROS, EN BAISSE DE 29% * CHIFFRE D'AFFAIRES AU T2 136,5 MILLIONS D'EUROS CONTRE 268,2 MILLIONS D'EUROS (RECALCULÉ) IL Y A UN AN * EBITDA AU S1 123 MILLIONS D'EUROS, EN BAISSE DE 52% * TRÉSORERIE DISPONIBLE AU 30 JUIN 511 MILLIONS D'EUROS CONTRE 525 MILLIONS FIN DÉCEMBRE * EUROTUNNEL: TRAFICS CAMIONS ET PASSAGERS IMPACTÉS PAR LA CRISE SANITAIRE * FREE CASH FLOW DES ACTIVITÉS POURSUIVIES 11 MILLIONS D'EUROS AU S1 CONTRE 129 MILLIONS IL Y A UN AN * TRAFIC EUROSTAR TRÈS FORTEMENT PERTURBÉ À LA SUITE DES DÉCISIONS DE CONFINEMENT, FERMETURE DES FRONTIÈRES, QUARANTAINE * PERSPECTIVES 2020: EBITDA DE 350 MILLIONS D'EUROS * PERSPECTIVES CONSTRUITES SUR LES HYPOTHÈSES DE CROISSANCE DE LA BOE ET DE LA BDF, SOUS RÉSERVE QU'IL N'Y AIT PAS DE RE-CONFINEMENT * L'INDICATION 2022 A ÉTÉ RETIRÉE COMPTE TENU DU CONTEXTE SANITAIRE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur GETP.PA (Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées GETLINK (ex: EUROTUNNEL) Euronext Paris +0.37%