Getlink: profit de 317 ME sur l'exercice 2024 (-5%) information fournie par Cercle Finance • 06/03/2025 à 07:59









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe au titre de l'exercice 2024 s'établit à 1 614 millions d'euros en baisse de 12% par rapport à 2023. 'Cette baisse est liée à la normalisation attendue des marchés de l'électricité et de la suspension de l'activité d'ElecLink entre le 25 septembre 2024 et le 5 février 2025.



Les chiffres d'affaires d'Eurotunnel (+3%) et d'Europorte (+12%) sont en hausse.



L'EBITDA consolidé de 2024 s'élève à 833 millions d'euros en baisse de 16% en raison de la baisse de la contribution d'ElecLink (-57%) alors que l'EBITDA d'Eurotunnel progresse de 8% et celui d'Europorte de 10%.



Le résultat net consolidé du Groupe de 2024 est un profit de 317 millions d'euros, en baisse de 5% par rapport à 2023.



Le cash flow opérationnel s'élève à 865 millions d'euros en 2024, comparé aux 1 036 millions d'euros de 2023.



L'objectif d'EBITDA consolidé pour 2025 est compris entre 780 et 830 millions d'euros.





