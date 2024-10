Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Getlink: nomination d'un DG délégué chez Eurotunnel information fournie par Cercle Finance • 01/10/2024 à 09:08









(CercleFinance.com) - Getlink fait part de la nomination de Didier Cazelles en tant directeur général délégué de sa principale filiale Eurotunnel, opératrice du tunnel sous la Manche, et à ce titre membre du comité exécutif du groupe.



Rattaché au directeur général Yann Leriche, il aura la responsabilité opérationnelle et managériale d'Eurotunnel, comprenant les opérations ferroviaires, la gestion de l'infrastructure, la sécurité, le commercial et les ressources humaines.



Après plus de 20 ans de carrière à la SNCF, Didier Cazelles a rejoint Elior en 2013, en charge du segment autoroutes et loisirs pour l'Europe du Nord, avant d'intégrer Keolis en 2019, en tant que directeur général adjoint en charge de la branche territoires.





Valeurs associées GETLINK (ex: EUROTUNNEL) 16,00 EUR Euronext Paris -0,16%