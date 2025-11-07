Getlink LeShuttle a transporté 153.929 véhicules de tourisme en octobre

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
IAG, propriétaire de British Airways, a fait état vendredi d'une légère hausse de son bénéfice d'exploitation au troisième trimestre, en ligne avec les attentes, mais a souligné la faiblesse persistante de son offre de cabines économiques sur les points de vente ...
Lire la suite
Wizz Air a reporté vendredi la réception d'une livraison de 88 Airbus à l'année fiscale 2033, contre 2030, et a réduit son engagement sur les avions long-courriers, la compagnie aérienne à bas prix cherchant à donner la priorité à la rentabilité. Le groupe hongrois ...
Lire la suite
information fournie par Zonebourse•07.11.2025•09:32•
Le directeur général d' OPmobility a démissionné et sera remplacé par l'actuelle directrice générale déléguée du groupe dans l'attente de la nomination d'un nouveau DG, prévue dans le courant de l'année prochaine, a annoncé vendredi l'équipementier automobile. ...
Lire la suite
La Défenseure des droits a fait état "de la gravité et de la multitude de manquements constatés" lors de l'interpellation en novembre 2020 de Michel Zecler, producteur de musique noir roué de coups par des policiers, et a indiqué saisir le ministre de l'Intérieur, ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer