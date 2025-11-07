Getlink LeShuttle a transporté 153.929 véhicules de tourisme en octobre

information fournie par Reuters • 07/11/2025 à 08:02

Getlink SE GETP.PA :

* LESHUTTLE A TRANSPORTÉ 153.929 VÉHICULES DE TOURISME AU MOIS D'OCTOBRE

* LESHUTTLE FREIGHT A TRANSPORTÉ 99 098 CAMIONS, SOIT UNE BAISSE DE 7 % PAR RAPPORT À OCTOBRE 2024

