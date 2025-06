Getlink: les trafics navettes du mois de mai 2025 information fournie par Cercle Finance • 06/06/2025 à 08:23









(CercleFinance.com) - Getlink , la maison-mère d'Eurotunnel, annonce que LeShuttle Freight a transporté 97 125 camions en mai 2025, en baisse de 4% par rapport au mois de mai 2024. Depuis le 1er janvier, près de 500 000 camions ont traversé la Manche à bord des Navettes.



Le groupe avait transporté 204.685 véhicules de tourisme en avril, en hausse de 18% par rapport au même mois de 2024.



LeShuttle a transporté 195 294 véhicules de tourisme au mois de mai, en baisse de 1% par rapport à mai 2024. Plus de 770 000 véhicules de tourisme ont été transportés depuis le 1er janvier.



LeShuttle Freight avait transporté 98.751 camions le mois dernier, en baisse de 3% par rapport à avril 2024.





Valeurs associées GETLINK (ex: EUROTUNNEL) 16,2500 EUR Euronext Paris -0,73%