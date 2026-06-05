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Getlink-Hausse de 4% du transport de véhicules de tourisme en mai
information fournie par Reuters 05/06/2026 à 08:14

Getlink SE GETP.PA :

* TRAFICS NAVETTES DU MOIS DE MAI 2026

* EN MAI, LE SHUTTLE FREIGHT A TRANSPORTÉ 95.641 CAMIONS, SOIT UNE BAISSE DE 2% PAR RAPPORT À MAI 2025

* LE SHUTTLE A TRANSPORTÉ 203.872 VÉHICULES DE TOURISME AU MOIS DE MAI, EN HAUSSE DE 4% PAR RAPPORT À MAI 2025

* DEPUIS LE 1ER JANVIER, CE SONT PRÈS DE 490.000 CAMIONS QUI ONT TRAVERSÉ LA MANCHE À BORD DES NAVETTES

Texte original nBw2Z91jma Pour plus de détails, cliquez sur GETP.PA

(Rédaction de Gdansk)

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