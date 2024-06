Getlink et Kerlink traceront les activités de fret par satellites

(AOF) - Getlink (-2,44% à 15,62 euros) et Kerlink (-2,10% à 0,6520 euro) annoncent que le consortium industriel constitué via Europorte, filiale de Getlink et premier opérateur privé de fret ferroviaire en France, prépare le lancement de Track Value Cette solution de traçabilité et de monitoring pour toutes les activités de fret (routier, ferroviaire, aérien et maritime) sera la première application industrielle, dédiée au secteur qui intégrera la transmission de données via la constellation de nanosatellites Kinéis.

Les deux partenaires annoncent que la commercialisation de Track Value est prévue au troisième trimestre 2024.

"Les acteurs du transport routier, ferroviaire, aérien et maritime sont confrontés aujourd'hui à une augmentation des échanges et doivent garantir la sécurité des marchandises et la réduction de l'impact de leur transport sur l'environnement", souligne le communiqué.

Track Value permet une meilleure gestion de ces flux en digitalisant les métiers du transport multimodal, ce qui "améliore la qualité et la fiabilité des services, grâce à la remontée et au traitement des données en quasi-temps réel et en n'importe quel point du globe".