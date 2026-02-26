Getlink en hausse après la bonne surprise du dividende proposé
information fournie par Zonebourse 26/02/2026 à 10:18
Le résultat net consolidé de Getlink ressort à 320 MEUR en 2025 (un chiffre supérieur au consensus de 280 MEUR), contre 312 MEUR en 2024 (recalculé au taux de change moyen 2025 de 1£=1,165EUR), soit une hausse de 3%.
L'EBITDA courant atteint 859 MEUR (légèrement au-dessus des attentes), en progression de 4% par rapport à 2024, un niveau qui dépasse le haut de la fourchette de guidance 2025, initialement comprise entre 780 MEUR et 830 MEUR.
Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 1 595 MEUR (en ligne avec les attentes de 1 604 MEUR), en recul de 1% sur un an. Cette légère contraction reflète la baisse de 20% des revenus d'Eleclink (225 MEUR), pénalisés par la normalisation des marchés de l'électricité et les suspensions temporaires d'activité, tandis qu'Eurotunnel ( 4% à 1 198 MEUR) et Europorte ( 2% à 172 MEUR) affichent une croissance solide.
Le résultat opérationnel courant progresse de 6% à 630 MEUR, tandis que le résultat opérationnel (EBIT) atteint 609 MEUR, en hausse de 3%.
Le Free Cash Flow ressort quant à lui à 374 MEUR, en baisse de 97 MEUR par rapport à 2024, sous l'effet du recul de la contribution d'Eleclink et d'un niveau d'investissements soutenu.
"Notre performance financière, la robustesse de notre bilan et les perspectives prometteuses de nos marchés conduisent le Conseil d'administration à proposer à l'Assemblée générale une nouvelle dynamique pour notre politique de dividende, avec une distribution de 0,80 EUR par action en 2026 (contre 0,58 EUR en 2024, ndlr)", a commenté Yann Leriche, Directeur général.
Pour 2026, le groupe vise un EBITDA courant consolidé compris entre 820 MEUR et 860 MEUR (toujours sur la base d'un taux de change de 1£=1,165EUR) et d'un environnement fiscal et régulatoire constant.
L'avis des analystes
À la suite de cette publication, Oddo BHF confirme son conseil "surperformance" sur le titre avec un objectif de cours inchangé à 20 EUR. Sans surprise, l'analyste se réjouit du dividende proposé de 0,80 EUR qui dépasse largement les attentes (0,61 EUR). Le bureau d'études rappelle toutefois que la guidance 2026, avec un EBITDA attendu entre 820 MEUR et 860 MEUR est "en ligne avec les attentes", tandis que "l'absence de programme de rachat d'actions devrait fortement décevoir une large partie du marché".
De son côté, Jefferies reste à "conserver" sur le titre avec un objectif de cours inchangé de 16,5 EUR. Selon le broker, la guidance 2026 d'EBITDA, attendue entre 820 MEUR et 860 MEUR, implique une baisse d'environ 1% au point médian par rapport au consensus. Le broker salue en revanche une nette amélioration de la politique de retour aux actionnaires, avec la bonne surprise du dividende proposé.
Enfin, UBS maintient aussi sa note "neutre" sur le titre, assortie d'une cible de 16,8 euros. L'analyste évoque salue l'EBITDA 2025 de 859 millions d'euros, au-dessus du consensus société (836 millions) et de ses propres estimations (846 millions), grâce à une meilleure maîtrise des coûts chez Fixed Link et Eleclink, et pointe aussi le dividende proposé de 0,80 euro par action "qui dépasse sensiblement les attentes".
Valeurs associées
|18,120 EUR
|Euronext Paris
|+0,95%
