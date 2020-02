Getlink CEO Interview - Résultats annuels 2019 (video)

PARIS, 27 février 2020 /PRNewswire/ -- Getlink publie ses résultats 2019. Jacques Gounon, Président-Directeur général de Getlink commente les résultats et les perspectives.

Visionner l'interview vidéo et lire la transcription : http://www.eurobusinessmedia.com/video/getlink-resultats-annuels-2019?utm_source=ceo-direct&utm_medium=wire

Au sommaire de l'interview

Messages clés

Résultats financiers

2020 et perspectives

À propos de Getlink



Getlink SE (Euronext Paris: GET) et (Londres : GET) gère, via sa filiale Eurotunnel, l'infrastructure du tunnel sous la Manche et exploite des services de Navettes Camions et Passagers (voitures et autocars) entre Folkestone (R.-U.) et Calais (France). Eurotunnel est concessionnaire et exploitant du tunnel sous la Manche, le moyen le plus rapide, le plus fiable, le plus facile et le plus respectueux de l'environnement pour travers la Manche, jusqu'en 2086. En 25 ans, près de 450 millions de personnes et 90 millions de véhicules ont voyagé dans le tunnel sous la Manche. Cette liaison terrestre unique est devenue un lien vital entre le continent et le Royaume-Uni. Getlink propose également une activité de Fret ferroviaire par l'intermédiaire de sa filiale Europorte, qui offre un vaste éventail de services de transport ferroviaire intégré, ainsi qu'une interconnexion électrique par le biais de sa filiale ElecLink. https://www.getlinkgroup.com