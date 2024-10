Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Getlink: CA quasi-stable au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 17/10/2024 à 09:10









(CercleFinance.com) - Getlink affiche un chiffre d'affaires du troisième trimestre 2024 à 475 millions d'euros, en repli de 0,4% en raison de la baisse de 21% de la contribution d'ElecLink à 76 millions, 'reflétant, sur la période, la normalisation du marché de l'électricité'.



Les métiers historiques ressortent par contre en croissance, avec des progressions de 5% pour sa filiale Eurotunnel exploitant le tunnel sous la Manche, à 359 millions d'euros, et pour sa filiale de fret ferroviaire Europorte, à 40 millions.



Sur la base d'une remise en service d'ElecLink toujours prévue à la mi-novembre, le groupe d'infrastructures confirme sa prévision pour l'ensemble de 2024 d'un EBITDA compris entre 780 et 830 millions d'euros.





Valeurs associées GETLINK (ex: EUROTUNNEL) 16,22 EUR Euronext Paris +2,11%