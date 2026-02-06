information fournie par Reuters • 06/02/2026 à 08:14

Getlink-Baisse de 5% du transport de camions par LeShuttle Freight en janvier

Getlink SE GETP.PA :

* TRAFICS NAVETTES DU MOIS DE JANVIER 2026

* EN JANVIER 2026, LESHUTTLE FREIGHT A TRANSPORTÉ 95.922 CAMIONS, SOIT UNE BAISSE DE 5% PAR RAPPORT À JANVIER 2025

* LESHUTTLE A TRANSPORTÉ 120.908 VÉHICULES DE TOURISME AU MOIS DE DÉCEMBRE, EN BAISSE DE 4% PAR RAPPORT À JANVIER 2025

(Rédaction de Gdansk)