Getlink-Baisse de 5% du transport de camions par LeShuttle Freight en janvier

Getlink SE GETP.PA :
* TRAFICS NAVETTES DU MOIS DE JANVIER 2026
* EN JANVIER 2026, LESHUTTLE FREIGHT A TRANSPORTÉ 95.922 CAMIONS, SOIT UNE BAISSE DE 5% PAR RAPPORT À JANVIER 2025
* LESHUTTLE A TRANSPORTÉ 120.908 VÉHICULES DE TOURISME AU MOIS DE DÉCEMBRE, EN BAISSE DE 4% PAR RAPPORT À JANVIER 2025
Pour plus de détails, cliquez sur GETP.PA
(Rédaction de Gdansk)
