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Getlink-Baisse de 4% du transport de véhicules de tourisme en juin
information fournie par Reuters 07/07/2026 à 08:15

Getlink GETP.PA :

* EN JUIN, LESHUTTLE FREIGHT A TRANSPORTÉ 100.485 CAMIONS, SOIT UNE HAUSSE DE 7% PAR RAPPORT À JUIN 2025

* LESHUTTLE A TRANSPORTÉ 206.311 VÉHICULES DE TOURISME AU MOIS DE JUIN, EN BAISSE DE 4% PAR RAPPORT À JUIN 2025

* DEPUIS LE 1ER JANVIER, CE SONT PRÈS DE 590.000 CAMIONS QUI ONT TRAVERSÉ LA MANCHE À BORD DES NAVETTES

* PLUS DE 962.000 VÉHICULES DE TOURISME ONT AINSI ÉTÉ TRANSPORTÉS DEPUIS LE 1ER JANVIER

Texte original nBw47cpH2a Pour plus de détails, cliquez sur GETP.PA

(Rédaction de Gdansk)

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