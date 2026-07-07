Getlink-Baisse de 4% du transport de véhicules de tourisme en juin

Getlink GETP.PA :
* EN JUIN, LESHUTTLE FREIGHT A TRANSPORTÉ 100.485 CAMIONS, SOIT UNE HAUSSE DE 7% PAR RAPPORT À JUIN 2025
* LESHUTTLE A TRANSPORTÉ 206.311 VÉHICULES DE TOURISME AU MOIS DE JUIN, EN BAISSE DE 4% PAR RAPPORT À JUIN 2025
* DEPUIS LE 1ER JANVIER, CE SONT PRÈS DE 590.000 CAMIONS QUI ONT TRAVERSÉ LA MANCHE À BORD DES NAVETTES
* PLUS DE 962.000 VÉHICULES DE TOURISME ONT AINSI ÉTÉ TRANSPORTÉS DEPUIS LE 1ER JANVIER
Texte original nBw47cpH2a Pour plus de détails, cliquez sur GETP.PA
(Rédaction de Gdansk)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer