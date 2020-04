Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Getlink annule sa proposition de dividende 2019 Reuters • 03/04/2020 à 08:57









3 avril (Reuters) - Getlink SE GETP.PA : * ANNULATION DE LA PROPOSITION DE VERSEMENT DU DIVIDENDE 2019 * A DÉCIDÉ À COMPTER DU 1(ER) AVRIL LA MISE EN PLACE D'UNE ACTIVITÉ À TEMPS PARTIEL POUR 2 339 SALARIÉS FRANÇAIS DU GROUPE ET TRAVAILLE SUR UN SCHÉMA ÉQUIVALENT POUR LES SALARIÉS BRITANNIQUES * LE PDG JACQUES GOUNON A PROPOSÉ QUE SON SALAIRE SOIT RÉDUIT PENDANT QUE CET EFFORT EST DEMANDÉ AUX SALARIÉS * EN FONCTION DE L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION, LE GROUPE SE RÉSERVE LA POSSIBILITÉ DE VERSER UN ACOMPTE SUR DIVIDENDE AU COURS DE L'EXERCICE 2020 Texte original sur Eikon .... Pour plus de détails, cliquez sur GETP.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées GETLINK (ex: EUROTUNNEL) Euronext Paris -3.18%