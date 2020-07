Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Getlink annonce un pic de fréquentation le 18 juillet pour Eurotunnel Reuters • 20/07/2020 à 18:42









20 juillet (Reuters) - Getlink SE GETP.PA : * CE WEEK-END PLUS DE 30.000 VOITURES ONT TRAVERSÉ LA MANCHE À BORD DES NAVETTES PASSAGERS D'EUROTUNNEL * AU TOTAL, CE SONT PLUS DE 120 000 PASSAGERS QUI ONT EMPRUNTÉ LE TUNNEL CE WEEK-END * PIC DE FRÉQUENTATION LE SAMEDI 18 JUILLET AVOISINANT LES 11 000 VÉHICULES Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur GETP.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées GETLINK (ex: EUROTUNNEL) Euronext Paris 0.00%