 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Getlin : le transport de véhicules de tourisme recule de 5% en août
information fournie par Reuters 04/09/2026 à 08:04
Ajouter Boursorama à vos sources

Getlink SE GETP.PA :

* GETLINK SE: TRAFICS NAVETTES DU MOIS D'AOÛT 2026

* LESHUTTLE A TRANSPORTÉ 318 524 VÉHICULES DE TOURISME AU MOIS D'AOÛT, EN BAISSE DE 5%

* LESHUTTLE FREIGHT A TRANSPORTÉ 90 033 CAMIONS, EN HAUSSE DE 5%

Pour plus de détails, cliquez sur GETP.PA

(Rédaction de Gdansk)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

GETLINK
18,5800 EUR Euronext Paris 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
95,55 -0,39%
BIOPHYTIS
0,0767 0,00%
CAC 40
8 286,4 0,00%
Or
4 463,23 -0,24%
SOITEC
123,5 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank