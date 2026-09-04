Getlin : le transport de véhicules de tourisme recule de 5% en août

Getlink SE GETP.PA :

* GETLINK SE: TRAFICS NAVETTES DU MOIS D'AOÛT 2026

* LESHUTTLE A TRANSPORTÉ 318 524 VÉHICULES DE TOURISME AU MOIS D'AOÛT, EN BAISSE DE 5%

* LESHUTTLE FREIGHT A TRANSPORTÉ 90 033 CAMIONS, EN HAUSSE DE 5%

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(Rédaction de Gdansk)