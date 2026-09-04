Getlin : le transport de véhicules de tourisme recule de 5% en août

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SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ...
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information fournie par Boursorama avec Media Services•04.09.2026•08:43•
"Il est difficile de ne pas faire de lien avec les rumeurs de pression", a déploré le ministère français de l'Espace, à propos de ces annulations. Les deux géants de l'industrie spatiale, SpaceX et Blue Origin, ont annulé jeudi 3 septembre leur venue au sommet ...
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L'Iran a de nouveau visé jeudi des cibles militaires américaines dans le Golfe, jurant de venger l'attaque qui a tué quatre personnes lors d'un mariage mardi soir, frappe pour laquelle Washington a annoncé une enquête. Les Etats-Unis, qui ne s'étaient jusqu'ici ...
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Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe : * VIVENDI VIV.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en recul de 3,5% sur les six premiers mois de son exercice financier, à 140 millions d'euros, le groupe citant un effet de saisonnalité ...
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