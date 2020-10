Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GESTION-Remaniements de portefeuilles en vue avant le vote aux USA-UBS Reuters • 21/10/2020 à 11:43









PARIS, 21 octobre (Reuters) - La plupart des investisseurs dans le monde envisagent de modifier leur portefeuille avant l'élection présidentielle américaine du 3 novembre, montre une enquête réalisée par UBS. Selon cette enquête, publiée mercredi par le numéro un mondial de la gestion de fortune, 72% des investisseurs interrogés prévoient de modifier la répartition de leur portefeuille avant le scrutin et 62% envisagent d'y apporter des ajustements en fonction du résultat de l'élection. Sur les six prochains mois, 66% envisagent d'allouer une partie de leur portefeuille au secteur de la santé, 62% pensent investir dans les réseaux 5G et 56% dans le thème de la "reprise verte", lit-on dans un communiqué publié par UBS. Près de la moitié des investisseurs sondés (49%) souhaitent obtenir un rendement supérieur au cours des six prochains mois, alors qu'ils sont 29% à vouloir réduire le niveau de risque de leur portefeuille. L'enquête d'UBS a été menée auprès de 4.000 investisseurs et chefs d'entreprise sur 14 marchés fin septembre et début octobre. Voir aussi : ANALYSE-USA 2020-Les marchés claquent déjà la porte sur les années Trump (Patrick Vignal, édité par Marc Angrand)

Valeurs associées UBS GROUP SIX Swiss Exchange +0.49%