GESTION-Priorité aux stratégies défensives sur les actions-Swiss Life AM

PARIS, 23 septembre (Reuters) - Les actions demeurent incontournables dans un contexte de taux bas mais des stratégies défensives s'imposent aux investisseurs dans un environnement de marché marqué par le retour de la volatilité, dit-on chez Swiss Life Asset Managers. Le contexte macroéconomique fait que les banques centrales devraient demeurer accommodantes et que les taux d'intérêt sont appelés à demeurer historiquement bas pendant longtemps, écrivent les experts de la branche de gestion d'actifs de l'assureur suisse dans une note publiée mercredi. L'investisseur confronté à cette situation ne peut plus considérer les classes d'actifs alternatives aux actions, à commencer par les obligations, comme des placements sécurisés, ajoutent-il. "Les marchés actions demeurent, par conséquent, incontournables au sein d'une stratégie diversifiée", lit-on dans la note. Encore faut-il protéger son portefeuille contre les excès de volatilité tout en évitant de prendre des risques inconsidérés, ajoutent ses auteurs avant d'inviter à privilégier les titres à faible volatilité. "Dans ce cas, l'investisseur n'achète pas de protection mais s'expose à des titres sélectionnés et pondérés en fonction d'une volatilité historiquement plus faible", écrivent-ils. "Cette stratégie qui demande plus de patience à l'investisseur, généralement moins averse au risque, offre toutefois l'avantage de réaliser des performances proches des principaux indices boursiers en période de hausse tout en protégeant l'investisseur dans les périodes de baisse des marchés", argumentent-ils. Ces valeurs défensives n'appartiennent pas à un type de secteur en particulier mais sont celles d'entreprises dont le modèle est stable, ajoutent-ils. Swiss Life AM recommande en outre de la prudence dans l'allocation géographique. Les marchés émergents sont ainsi pénalisés par le ralentissement de l'économie mondiale et par les tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, tandis que les indices européens souffrent de perspectives économiques maussades et des tensions autour du Brexit, lit-on dans la note. Quant aux actions américaines, qui ont rebondi plus fortement que les autres après l'effondrement des marchés au premier trimestre, elles sont menacées par des accès de volatilité à l'approche de l'élection présidentielle de novembre, toujours selon Swiss Life AM. (Patrick Vignal, édité par Marc Angrand)

Valeurs associées SWISS LIFE HLDG SIX Swiss Exchange +0.71%