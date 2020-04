Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GESTION-Les sites de rencontres ne connaissent pas la crise-Mirabaud Reuters • 06/04/2020 à 13:09









PARIS, 6 avril (Reuters) - En plein essor avant même la pandémie de coronavirus, les sites de rencontres devraient profiter des mesures de confinement pour accélérer encore leur croissance, dit-on chez Mirabaud. Le nombre de couples se rencontrant en ligne a plus que doublé au cours de la dernière décennie et représente désormais 20% de l'ensemble des couples, écrit John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabaud, dans une note publiée lundi. "Aujourd'hui il y a plus de chances de rencontrer un partenaire en ligne (19%) que par l'intermédiaire d'un ami (17%) ou dans un bar (15%)", lit-on dans la note. L'arrivée du coronavirus a dopé la demande, les mesures de confinement interdisant les rencontres "réelles". Tinder a ainsi fait savoir que son record de "swipes" (interactions en ligne) avait été battu le 29 mars, dépassant les trois milliards. Même tendance en France, où Meetic a fait état de conversations quotidiennes en augmentation de plus de 20%, toujours selon les données rapportées par Mirabaud. Le chiffre d'affaires du secteur, dominé très largement par l'américain Match Group MTCH.O , propriétaire de Tinder comme de Meetic, avec près de 45% du marché, devrait afficher un taux de croissance annuel de 4,2% sur la période 2019-2023, lit-on dans la note. "Les investisseurs sont, on le comprend, attentifs à ce marché en plein essor", souligne John Plassard. (Patrick Vignal, édité par Marc Angrand)

