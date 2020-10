Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GESTION-Les résultats du T3 devraient dépasser les attentes-analystes Reuters • 14/10/2020 à 12:32









PARIS, 14 octobre (Reuters) - Les résultats des entreprises au troisième trimestre devraient dépasser les attentes, selon les prévisions de plusieurs analystes. La saison des comptes trimestriels a démarré de façon positive avec l'annonce d'un coût du crédit en baisse pour Citigroup C.N comme pour J.P. Morgan JPM.N , lit-on dans une note de Pictet Asset Management. "Un bon départ donc, qui témoigne d'une stabilisation de la santé financière des entreprises américaines", écrit Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement pour la société de gestion. "Les investisseurs devraient apprécier. Le secteur bancaire, grand souffrant de cette crise, pourrait retrouver des couleurs dans les jours qui viennent", ajoute-t-il. Plus généralement, la saison de résultats qui s'ouvre devrait être positive en dépit d'un environnement macroéconomique rendu incertain par la persistance du risque sanitaire et par l'approche de l'élection présidentielle américaine du 3 novembre, dit-on chez Barclays. "Nous voyons de la place pour des surprises positives, les consensus paraissant faibles par rapport aux données d'activité meilleures que prévu au trimestre précédent", écrivent les analystes de la banque britannique. Les analystes financiers anticipent une chute de 36,7% sur un an des profits des entreprises de l'indice Stoxx 600 .STOXX selon les dernières données Refinitiv I/B/E/S, alors qu'ils tablaient sur un recul de 38% il y a une semaine. Le recul devrait atteindre 20,7% pour les résultats des sociétés du S&P 500 .SPX , selon Refinitiv I/B/E/S. DIVERGENCES SECTORIELLES Les résultats des entreprises devraient être constructifs dans l'ensemble, estiment les analystes de Barclays, avec cependant des divergences sectorielles importantes. Les secteurs des biens d'équipement, de la technologie, des mines, de la logistique, de la construction et de l'informatique de pointe devraient tirer leur épingle du jeu, relèvent-ils. A l'inverse, les compartiments en première ligne dans la crise sanitaire comme les transports et les loisirs devraient continuer à souffrir. Pour l'an prochain, les perspectives sont incertaines, en raison notamment du ralentissement des indices d'activité en Europe, préviennent les analystes de la banque britannique. D'autres sont plus optimistes, notamment Aviva Investors, qui estime que la confiance dans la poursuite de la reprise économique entamée en mai dernier se renforce malgré la persistance de la propagation de la pandémie de coronavirus. Les nouvelles vagues de contaminations par le COVID-19 devraient être maîtrisées par des mesures ciblées et ne pas conduire à de nouveaux confinements nationaux, lit-on dans une note publiée mercredi par la branche de gestion d'actifs de l'assureur britannique. (Patrick Vignal, avec la contribution de Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)

