Gestion : les investisseurs extrêmement pessimistes en avril, selon Bank of America Global Research

Parmi les gérants interrogés, 95% disent s'attendre à une récession mondiale en 2020 et 15% seulement envisagent une reprise rapide en "V", une majorité (52%) prévoyant plutôt un rebond graduel en "U". (Crédits photo : Adobe Stock) PARIS, 14 avril (Reuters) - Le pessimisme des investisseurs est extrême en ce mois d'avril, une majorité écartant une reprise rapide et s'attendant à de nouvelles révisions à la baisse des bénefices des entreprises, montre l'enquête mensuelle auprès des gérants de fonds mondiaux réalisée par Bank of America Global Research. La part non investie ("cash") est passée ce mois-ci à 5,9%, au plus haut depuis les attentats du 11 septembre 2001, contre 5,1% en mars, selon l'enquête de la banque américaine, qui dit penser que le pessimisme des gérants a atteint son point haut ce mois-ci. Les investissements en actions ont parallèlement touché un plus bas depuis mars 2009, soit pendant la grande crise financière, ce qui montre une grande prudence vis-à-vis des actifs risqués. Parmi les gérants interrogés, 95% disent s'attendre à une récession mondiale en 2020 et 15% seulement envisagent une reprise rapide en "V", une majorité (52%) prévoyant plutôt un rebond graduel en "U". S'ils pensent en majorité que la révision à la baisse des prévisions de croissance économique est terminée, la plupart des gérants disent prévoir en revanche de nouvelles révisions à la baisse des prévisions de croissance du bénéfice par action des entreprises. Outre le "cash", les gérants privilégient des secteurs défensifs comme la santé ou les biens de consommation mais se méfient en revanche de secteurs comme l'énergie, l'industrie et les banques. La tendance générale est positive pour les valeurs cycliques ayant beaucoup baissé mais négative pour les valeurs de croissance. Le risque extrême le plus souvent cité est une deuxième vague de l'épidémie (57%). Vient ensuite un choc systémique sur le crédit (30%). (Patrick Vignal, édité par Blandine Hénault)

