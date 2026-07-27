Gestion : les ETF actifs vont-ils détrôner les ETF traditionnels ?

(Zonebourse.com) - Cette catégorie particulière de fonds indiciels représente désormais près de 40% de la collecte.

Proposer une gestion de conviction (au moins en partie) tout en gardant des frais contenus (0,2% à 0,5%) et une cotation en continu. Telle est la promesse faite par les ETF actifs. Et force est de constater que le discours séduit un nombre croissant d'investisseurs au regard des statistiques fournies par ETF GI.

1 produit sur 3

Certes, actuellement, les ETF dits "actifs" ne représentent qu'un peu plus de 11% des encours mondiaux d'ETF (et quelque 3% en Europe). Il n'empêche que c'est bien du côté de ce segment de marché que se situe la vraie dynamique.

Au premier semestre, les ETF actifs ont attiré un peu plus de 500 milliards de dollars d'investissements. Un chiffre qui représente 38% de l'ensemble de la collecte observée sur le marché des ETF. Autre chiffre évocateur, les actifs cumulés de ce segment atteignent désormais 2 560 milliards de dollars après avoir progressé en moyenne de 47% par an depuis dix ans.

Les promoteurs d'ETF ne s'y sont d'ailleurs pas trompés puisqu'ils proposent aujourd'hui 5 524 produits dans 39 pays. Autrement dit, dans le catalogue dont disposent à l'heure actuelle les investisseurs, pratiquement 1 ETF sur 3 est un ETF actif.

Un point de bascule ?

On peut d'ailleurs se demander si les ETF actifs ne sont pas sur le point de supplanter les ETF traditionnels. Il faut dire qu'ils ne manquent pas d'atouts aux yeux du public, s'engageant à se démarquer de leur indice de référence tout en conservant des frais plus légers que ceux de la gestion active traditionnelle.

Leur croissance laisse en tout cas présager un bel avenir les concernant, leur encours ayant encore progressé de 34% au premier semestre, un rythme deux fois plus élevé que celui affiché par l'ensemble du marché des ETF.

De grandes manoeuvres à venir ?

Cette popularité croissante des ETF actifs pourrait aussi induire une redistribution des cartes dans le secteur. Rappelons en effet que les trois poids lourds des ETF (iShare, Amundi ETF et Xtrackers) se partagent 62,3% du marché. Or, dans le segment plus spécifique des ETF actifs, le trio de tête ne capte "que" 30,3% des encours... et surtout la hiérarchie n'est pas la même, Dimensional (11,8%) devançant ici JP Morgan AM (11,7%) et iShare (6,8%).

Sachant que le reste du marché est particulièrement atomisé (721 fournisseurs dont aucun n'a plus de 6% des encours), l'essor des ETF actifs pourrait favoriser l'émergence d'acteurs spécialisés mais aussi accélérer les opérations de consolidation du secteur.

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