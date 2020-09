Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GESTION-Les actions européennes mieux placées pour rebondir-IG Reuters • 09/09/2020 à 13:42









PARIS, 9 septembre (Reuters) - Les actions européennes paraissent mieux placées que leurs homologues américaines pour s'installer durablement dans une séquence de hausse au terme de la période de volatilité que traversent actuellement les marchés, dit-on chez IG. Les indices boursiers européens résistent mieux aux turbulences en cours que les américains, dont la nette surperformance pendant l'été s'explique largement par la progression spectaculaire des géants de la technologie comme Apple AAPL.O , Google GOOGL.O ou encore Tesla TSLA.O , a dit mercredi Alexandre Baradez, responsable des analyses marchés chez IG France, lors d'une visioconférence. Ces mêmes valeurs de croissance ont décroché lors des dernières séances, faisant entrer l'indice Nasdaq Composite .IXIC , à forte composante technologique, en zone de correction boursière avec un repli de plus de 10% par rapport à son record de clôture du 2 septembre. "A défaut d'une rotation nette entre les valeurs 'growth' et 'value', on peut se demander si une forme de rééquilibrage n'est pas en train de se produire au bénéfice des indices européens, moins exposés aux valeurs de croissance", a dit Alexandre Baradez. La vague de stress observée récemment sur le CAC 40 parisien .FCHI et sur le Dax allemand .GDAXI pourrait selon lui céder la place à une séquence de hausse durable sur fond de reprise de l'activité mondiale. "Toute avancée significative sur le front sanitaire amputerait d'autant la volatilité", a-t-il dit. "Il ne manquera plus qu'un signal technique, comme le franchissement des 5.200 points sur le CAC 40, pour que le momentum haussier s'installe à nouveau." (Patrick Vignal, édité par Marc Angrand)

