Gestion : le climat devrait rester propice aux actions, selon Nordea AM

(Crédits photo : Adobe Stock - ) PARIS, 17 août (Reuters) - La hausse des actions devrait se prolonger sur les prochains mois mais des risques à plus long terme existent cependant, dit-on chez Nordea Asset Management en pointant notamment les prix élevés de l'immobilier. Il est difficile d'être pessimiste à un moment où l'économie rebondit, écrit Sébastien Galy, stratégiste macro senior pour la société de gestion, dans une note publiée lundi. "Historiquement, les périodes durant lesquelles la Fed assouplit et les indicateurs avancés sont pointés vers le haut sont très bonnes pour les actions", argumente-t-il. "C'est particulièrement vrai en cas de rebond économique mondial. La croissance au T3 est en effet attendue très forte et l'élan devrait se prolonger sur le T4 avec un ralentissement rapide l'année prochaine." Un élan excessif pourrait provoquer un "accident significatif" sur les marchés en septembre ou en octobre mais le mouvement haussier devrait encore durer quelques mois avant de s'essouffler, prévoit Sébastien Galy. Les perspectives de croissance sont plus favorables en Europe qu'aux Etats-Unis, ce qui devrait avantager les actifs européens, selon lui. Des risques se profilent toutefois à plus long terme, à commencer par l'immobilier, et pourraient peser sur la croissance, prévient-il. "Un facteur de risque qui a été identifié par beaucoup de gens est le fait que l'immobilier demeure beaucoup trop cher alors que la croissance des salaires devrait rester faible", lit-on dans la note. (Patrick Vignal, édité par Jean-Philippe Lefief)

